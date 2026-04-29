Рада підтримала повернення конкурсів на посади держслужби

22:09 29.04.2026 Ср
2 хв
У парламенті розповіли деталі прийнятого законопроєкту
aimg Дмитро Левицький
Рада підтримала повернення конкурсів на посади держслужби Фото: Рада відновила конкурси на держслужбу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо відновлення конкурсного відбору на посади державної служби. Це рішення є одним із "маяків" програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації держвлади Олену Шуляк.

Що передбачає законопроєкт

Урядовий документ №13478-1 у першому читанні підтримали 236 народних депутатів. За словами Шуляк, нові правила забезпечать проходження служби відповідно до стандартів Європейського Союзу.

"Зокрема, мова про кар’єрне просування, пріоритетний вступ для ветеранів, внутрішні конкурси і кадровий резерв, що спростить призначення на посади, але забезпечить дотримання меритократичного принципу", - розповіла нардеп.

Зокрема, документ пропонує:

  • відновити конкурси на посади держслужби та в органах місцевого самоврядування, куди людей призначали без відбору під час дії воєнного стану;
  • запровадити пріоритетне право на працевлаштування для ветеранів війни (за умови рівної професійної компетентності з іншими кандидатами);
  • створити механізми кар'єрного просування: можливість переведення на вищі посади протягом року після відмінного оцінювання та проведення внутрішніх конкурсів;
  • дозволити призначення без конкурсу на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані РФ;
  • створити кадровий резерв та запровадити адаптацію для держслужбовців категорій "Б" і "В".

Коли відновлять відбір

Повернення до конкурсних процедур відбуватиметься поступово - з червня по вересень 2026 року для різних категорій посад.

Водночас керівництво матиме 3 місяці на те, щоб подовжити роботу службовцям, яких раніше призначили без конкурсу. Для цього потрібна згода самого працівника, проходження спецперевірки, оцінювання та продовження роботи у тому ж державному органі.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила законопроєкт №13347, який змінює правила вступу на держслужбу для чоловіків.

Крім того, для держслужбовців запровадили обов'язкові вимоги до знання англійської мови. Це також стосується керівників закладів вищої освіти.

Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
