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Рада підтримала повернення електронного декларування у першому читанні

Фото: Рада підтримала повернення електронного декларування у першому читанні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада сьогодні, 27 липня, у першому читанні підтримала законопроект, яким пропонується повернути електронне декларування для чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, "за" проголосували 299 депутатів, не брав участь ще 21 нардеп.

Фото: результати голосування у Раді (t.me/yzheleznyak)

Варто зауважити, що терміни розгляду законопроекту у другому читанні невідомі, але наша країна у меморандумі з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року.

Повернення електронного декларування

Нагадаємо, до Верховної Ради сьогодні, 27 липня,внесли законопроект про повернення електронного декларування для чиновників. Після цього Комітет Верховної ради України з питань антикорупційної політики одразу підтримав ініціативу та рекомендував винести на розгляд нардепів.

Зокрема, документом пропонується зобов'язати чиновників, які у 2022-2023 роках не подали декларацію, зробити це протягом 90 днів після набрання чинності законом. Це не стосується військових, яким дозволили подати декларації через 90 днів після скасування воєнного стану.

При цьому всі декларації будуть публічними, закритою залишиться лише приватна інформація про декларанта та тих, хто є у її/його декларації.

Обов'язковим правилом подавати декларації для чиновників було скасовано після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

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