Рада підтримала підвищення податків, а РФ вдарили по Сумській області: новини за 17 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

The Times написало, що Британія не дасть Україні дозволу на далекобійні удари по РФ без схвалення США.

Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання у вівторок, 17 вересня. Світло зникло після російського обстрілу.

Масований авіаудар по Сумщині: атаковані об’єкти енергетичної системи

За інформацією ОВА, постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Об’єкти критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - підключені до систем резервного живлення. Силами ППО над територією області було збито 16 "Шахедів". Аварійними бригадами поводяться відновлювальні роботи.

ЄС планує надати Україні допомогу до 40 млрд євро без участі США, - FT

За інформацією видання, ЕС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів для України до кінця року незалежно від участі США. Односторонні дії робляться на тлі стурбованості Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі у схемі заморожування російських активів.

Такий крок, який розширює існуючу програму допомоги, вимагатиме підтримки більшості, а не одностайності, що позбавить Будапешта права вето.

У Луганській області зникають сирійські найманці, яких Росія кидає на "мʼясні штурми", - ГУР

Зокрема, у липні 2024 року 14 сирійських найманців, серед яких був Мохаммед Мансур, відправили на штурм позицій поблизу міста Сватове на Луганщині. Внаслідок українського обстрілу більшість із них загинула, а запит на евакуацію поранених росіяни. Мансур втік із поля бою, а його загін визнали зниклим безвісти.

Крім того, нещодавно сирійські пабліки повідомили про смерть ще одного найманця, Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, який отримав російський паспорт і воював на Луганщині. Його загін із семи сирійців був розбитий, а Мурсал помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків невідома.

У Польщі через руйнівну повінь вирішили розширити зону стихійного лиха

Цей режим передбачає обмеження прав і свобод людей: заборону перебування у визначених місцях і примусову евакуацію. Мова йде про такі міста: Любін, Дзержонюв, Свідниця, Ополе, Крапковиці, Бжег і Кендзежин-Козьле.

Тим часом під загрозою наразі перебуває Вроцлав, наразі ведуться роботи над тим, аби не дати великій воді затопити місто.

Рада у першому читанні підтримала законопроект про підвищення податків

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, "за" проголосував 241 парламентар.

Законопроект № 11416д передбачає податкові зміни, які принесуть 58 мільярдів гривень у 2024 році, та 137 мільярдів гривень в наступному.

Під час вибухів на "Енгельсі" могли знаходитися Ту-95 і Ту-160: супутникові знімки

В районі аеродрому "Енгельс" днями лунали вибухи під час ймовірної атаки дронів. Defense Express звернуло увагу, що у мережі з'явився супутниковий знімок аеродрому, який було зроблено 15 вересня. На знімку можна помітити чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160.

Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та флоту F-16: деталі

Президент Володимир Зеленський провів декілька нарад. Перша стосувалася військового наповнення плану перемоги для України.

"Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги", - сказав він.

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