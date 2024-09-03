Рада підтримала в першому читанні збільшення видатків на оборону на 500 млрд гривень

За його даними, проєкт №11417 підтримав 301 депутат.

Железняк відзначив, що проєкт ухвалено в першому читанні в тому вигляді, як його подав уряд. "Там і 125 млрд гривень від податків. Але до другого читання його будуть міняти згідно з тими рекомендаціями, які дав комітет", - написав він.

Депутат також додав, що терміни підготовки до другого читання скорочені удвічі.

Тобто закон буде ухвалений протягом вересня та набуде чинності з 1 жовтня.

Зміни до бюджету та підвищення податків

Нагадаємо, в плині Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.

Водночас Комітет з питань бюджету 2 вересня схвалив іншу версію документу. Цим проектом підтримано збільшення надходжень від зростання податків у 2024 році на 30 млрд гривень замість початкових планів уряду збільшити цю цифру до 125 млрд гривень

Крім того, фінансовий комітеті Верховної Ради схвалили проєкт про підвищення податків на 30 млрд гривень у 2024 році. Основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень коштів платників податків.