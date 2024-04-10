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Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів

Фото: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення по мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Як відзначив Железняк, законопроєкт #10379 підтримали 254 народних депутати. 

За його словами, наразі схвалена урядова версія, яка має багато жорстких норм. 

"Вона (урядова версія, - ред.) має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", - додав Железняк. 

Додамо, що в коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас розповів, що комітет рекомендував викласти деякі норми законопроєкту про відповідальність за порушення мобілізації у такому вигляді

  • за порушення правил військового обліку у мирний час штраф становитиме 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення або ж в особливий період - від 1 000 - 1 500, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 - 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час - 7 000 - 25 500 гривень для громадян й 34 000 - 59 500 - для посадових осіб. 

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