Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів

Як відзначив Железняк, законопроєкт #10379 підтримали 254 народних депутати.

За його словами, наразі схвалена урядова версія, яка має багато жорстких норм.

"Вона (урядова версія, - ред.) має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", - додав Железняк.

Додамо, що в коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас розповів, що комітет рекомендував викласти деякі норми законопроєкту про відповідальність за порушення мобілізації у такому вигляді: