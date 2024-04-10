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Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении наказания для уклонистов

Фото: Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении наказания для уклоняющихся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как отметил Железняк, законопроект #10379 поддержали 254 народных депутата.

По его слова, сейчас одобрена правительственная версия, которая имеет много жестких норм.

"Она (правительственная версия, - ред.) имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете", - добавил Железняк.

Добавим, что в комментарии РБК-Украина глава комитета Сергей Ионушас рассказал, что комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта об ответственности за нарушение мобилизации в таком виде:

  • за нарушение правил воинского учета в мирное время штраф составит 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения или же в особый период - от 1 000 - 1 500, что составляет 17 000-25 500 тысяч гривен;
  • за нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен в мирное время штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000 - 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время - 7 000 - 25 500 гривен для граждан и 34 000 - 59 500 - для должностных лиц.

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