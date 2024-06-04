Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне

Підвищення акцизів на пальне

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроекти про підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби, щоб забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

31 травня Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав підвищення акцизів на пальне.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №11256, Директивою № 2003/96/ЄС передбачено значно вищі ніж в Україні ставки акцизного податку на нафтопродукти.

Проектом встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (протягом чотирьох років).

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 литрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Зокрема, з 1 липня ставки на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Це призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривен за літр.

Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 1,95 гривень.

Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро. Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 5,8 гривень.

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