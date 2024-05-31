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Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне: як зростуть ціни на АЗС

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 14:29
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Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне: як зростуть ціни на АЗС Фото: Ціни на бензин зростуть з 1 липня через підвищення акцизів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав урядовий проект змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №11256, Директивою № 2003/96/ЄС передбачено значно вищі ніж в Україні ставки акцизного податку на нафтопродукти.

Проектом встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (протягом чотирьох років).

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 литрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне: як зростуть ціни на АЗС

Зокрема, з 1 липня ставки на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Це призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривен за літр.

Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 1,95 гривень.

Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 5,8 гривень.

Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне: як зростуть ціни на АЗС

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроекти про підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби, щоб забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

За прогнозами експертів, з 1 липня ціни на бензин і дизельне паливо можуть піднятися на 1-2 гривні за літр, на скраплений газ зростання може бути більшим - до 5-5,5 гривень за літр.

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