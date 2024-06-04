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Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на топливо

Фото: Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на топливо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение акцизного налога на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Рада все же поддержала в первом чтении альтернативный законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо", - написал Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 227 депутатов.

Стоит отметить, что законопроект №11256-2 является альтернативным законопроектам №11256 и №11256-1, которые депутаты отклонили.

Повышение акцизов на топливо

Напомним, в марте Кабинет министров подал в Верховную раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

31 мая Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал повышение акцизов на топливо.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №11256, Директивой № 2003/96/ЕС предусмотрены значительно выше, чем в Украине, ставки акцизного налога на нефтепродукты.

Проектом установлен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 по 31 декабря 2027 (в течение четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ - 277 евро за 1000 литров.

В частности, с 1 июля ставки на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Это приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр.

Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Это приведет к удорожанию дизеля на АЗС на 1,95 грн.

Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро. Это приведет к удорожанию дизеля на АЗС на 5,8 гривен.

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