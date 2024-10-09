Рада підтримала перейменування Южноукраїнська та Южного, але провалила усі інші

Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада (ВР) провела голосування за серію постанов по перейменуванню українських міст. Необхідну кількість голосів отримали лише два законопроєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до голосувань, Верховна Рада підтримала перейменування:

міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ (законопроєкт #11236);

міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (#12092).

Водночас недостатню кількість голосів отримали законопроєкти щодо перейменування:

міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (#12085);

міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (#12096);

міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (#12081);

міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (#12082);

міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (#12083);

міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (#12084).

Перейменування населених пунктів

У квітні 2023-го року президент Володимир Зеленський затвердив закон "Про географічні назви", що стосується деколонізації топонімії та регулювання використання географічних назв в Україні. Закон, своєю чергою, набув чинності вже 27 липня того ж року. Його основною метою є протидія російській імперській пропаганді.

Вже в серпні Український інститут національної пам'яті запропонував змінити назви 183 населених пунктів, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Детальніше про те, як в Україні перейменовували міста та яких назв вже немає - в матеріалі РБК-Україна.