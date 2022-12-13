Як повідомив виданню співрозмовник, парламент проголосував та відправив законопроєкт на невідкладний підпис президенту Володимиру Зеленському.

Тим часом нардеп від "Голос" Ярослав Железняк підтвердив рішення Ради.

"Рада проголосувала #5369 щодо ліквідація ОАСК та #5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду", - Железняк.

За його словами обидва законопроекти були підтримані в цілому, "за" віддали свої голоси 310 та 326 парламентарів відповідно.

Фото: Рада підтримала ліквідацію скандального ОАСК (facebook.com/mzhernakov)

По фракціях за ліквідацію ОАСК проголосували:

"Слуга народу" - 194

"Європейська солідарність" - 24

"Батьківщина" - 11

"Платформа за життя та мир" - 20

"За майбутнє" - 12

"Голос" - 13

"Довіра" - 14

"Відновлення України" - 13

Позафракційні - 9

Тепер підсумкове рішення залишається за президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, вчора ми писали, що Комітет Ради рекомендував підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Зазначимо, законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року.

При цьому нещодавно американський уряд повідомив про введення санкцій проти судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

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