Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК
12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа партії "Слуга народу" та члена комітету Ради з питань правової політики Романа Бабія.
"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом", - написав Бабій.
Також він додав, що нардепи рекомендували призначити Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.
Нагадаємо, законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року.
Додамо, нещодавно американський уряд повідомив про введення санкцій проти чинного судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.
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