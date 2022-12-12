Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК

12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа партії "Слуга народу" та члена комітету Ради з питань правової політики Романа Бабія.

"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом", - написав Бабій.

Також він додав, що нардепи рекомендували призначити Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.