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Держдепартамент США впровадив санкції проти судді Вовка та його родичів

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США, П'ятниця 09 грудня 2022 22:50
Держдепартамент США впровадив санкції проти судді Вовка та його родичів Фото: суддя ОАСК Павло Вовк (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Американський уряд повідомив про введення санкцій проти чинного судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Державного департаменту США.

Як зазначено у повідомленні Держдепу, Вовк та двоє його найближчих родичів внесені до санкційного списку через вимагання хабаря в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси.

"Ці нові санкції запроваджено з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини", - йдеться у повідомленні американської урядової установи.

В інформації також пояснюється, що до фігурантів цього списку застосовуються фінансові санкції на основі Глобального закону Магнітського, а також запроваджено візові обмеження.

Нагадаємо, що ще влітку 2020 року НАБУ повідомило про вручення підозри голові ОАСК та низці його колег. За версією слідства, вони створили злочинну групу для захоплення держвлади шляхом встановлення контролю за Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту без права внесення застави для ексголови Нацбанку України Кирила Шевченка.

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