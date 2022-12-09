Держдепартамент США впровадив санкції проти судді Вовка та його родичів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Державного департаменту США .

Як зазначено у повідомленні Держдепу, Вовк та двоє його найближчих родичів внесені до санкційного списку через вимагання хабаря в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси.

"Ці нові санкції запроваджено з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини", - йдеться у повідомленні американської урядової установи.

В інформації також пояснюється, що до фігурантів цього списку застосовуються фінансові санкції на основі Глобального закону Магнітського, а також запроваджено візові обмеження.