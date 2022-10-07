Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але є виняток

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних", - йдеться у документі.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.

Фото: порівняльна таблиця закону про добровільний військовий облік жінок (t.me/oleksiihoncharenko)