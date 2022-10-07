Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но есть исключение

Верховная рада поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин. Однако обязательным учет будет для женщин-медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко .

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", - говорится в документе, текст которого опубликовал нардеп.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Фото: сравнительная таблица закона о добровольном воинском учете женщин (t.me/oleksiihoncharenko)