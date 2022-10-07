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Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но есть исключение

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Киев, Пятница 07 октября 2022 13:21
Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но есть исключение Фото: Рада поддержала добровольный военный учет женщин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин. Однако обязательным учет будет для женщин-медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", - говорится в документе, текст которого опубликовал нардеп.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но есть исключение

Фото: сравнительная таблица закона о добровольном воинском учете женщин (t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Кроме того, в министерстве заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы не будет.

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