Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но есть исключение
Верховная рада поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин. Однако обязательным учет будет для женщин-медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", - говорится в документе, текст которого опубликовал нардеп.
При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.
Фото: сравнительная таблица закона о добровольном воинском учете женщин (t.me/oleksiihoncharenko)
Напомним, Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.
Кроме того, в министерстве заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы не будет.
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