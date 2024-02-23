Рада підтримала демобілізацію строковиків

Зазначається, що за основу законопроєкт підтримали 317 народних депутатів, а в цілому - 319.

В кінцевому вигляді в законопроєкт включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення в запас.

t.me/yzheleznyak

"Підтримали ініціативу президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення президента", - відреагував на рішення Ради Давид Арахамія.

Демобілізація строковиків в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати лише на деяких підставах.

Вчора президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію строковиків. Сьогодні Комітет з нацбезпеки парламенту підтримав документ.

Документ встановлює, що строковики звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.