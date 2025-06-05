Рада підтримала чіткі терміни: коли зниклих безвісти визнаватимуть померлими

Документом пропонується внести зміни до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу України, щоб встановити єдиний і чіткий порядок відліку строків для оголошення особи померлою, якщо вона пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями або збройним конфліктом.

Пропонується встановити, що така особа може бути оголошена померлою: