Скільки українців зникло безвісти: офіційна статистика МВС

В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. І цивільні, і військові. Також серед них є діти", - зазначив Тимченко.

Він пояснив, що з вересня 2023 року на Міністерство внутрішніх справ поклали повноваження щодо координації розшуку осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Після цього МВС створило секретаріат уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також представництво секретаріату в регіонах.