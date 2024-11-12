Скільки українців зникло безвісти: офіційна статистика МВС
В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.
"Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. І цивільні, і військові. Також серед них є діти", - зазначив Тимченко.
Він пояснив, що з вересня 2023 року на Міністерство внутрішніх справ поклали повноваження щодо координації розшуку осіб, які вважаються зниклими безвісти.
Після цього МВС створило секретаріат уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також представництво секретаріату в регіонах.
Зниклі безвісти в Україні
Нагадаємо, Тимченко озвучував статистику щодо зниклих безвісти українців наприкінці жовтня.
Тоді, за його словами, у списку зниклих безвісти перебувало понад 52 тисячі людей.
При цьому понад 1700 дітей було внесено до Реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
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