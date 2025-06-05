Рада поддержала четкие сроки: когда пропавших без вести будут признавать умершими

Пропавшие без вести

Напомним, в конце апреля уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что официально около 60 тысяч украинцев являются пропавшими без вести.

При этом известно, что из них около 10 тысяч находятся в российском плену.

В то же время по состоянию на февраль пропавшими без вести считались более 50 тысяч человек.

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