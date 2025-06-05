Рада поддержала четкие сроки: когда пропавших без вести будут признавать умершими

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об условиях признания умершими людей, которые пропали без вести на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту № 12451.

Предлагается установить, что такое лицо может быть объявлено умершим:

Документом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины, чтобы установить единый и четкий порядок отсчета сроков для объявления человека умершим, если оно пропал без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом.

Пропавшие без вести

Напомним, в конце апреля уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что официально около 60 тысяч украинцев являются пропавшими без вести.

При этом известно, что из них около 10 тысяч находятся в российском плену.

В то же время по состоянию на февраль пропавшими без вести считались более 50 тысяч человек.

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