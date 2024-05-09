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Рада у першому читанні підтримала законопроект щодо громадянства для добровольців

Фото: парламент у першому читанні підтримав законопроект №9585 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроект №9585. Він регулює отримання громадянства добровольцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України", - розповів він. 

За словами Гончаренка, законопроект підтримали 263 нардепа.

Про що йдеться в документі?

Законопроектом №9585 передбачено:

  • можливість отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також можливість отримання посвідок на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, залученими до захисту України у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, урегулювати свій правовий статус перебування на території України;
  • члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання;
  • громадяни Російської Федерації та громадяни Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України" і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив;
  • особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

До того ж розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації припинено до спливу одного року з дня припинення або скасування воєнного стану, крім декількох випадків.

 

Нагадаємо, у серпні 2023 року Кабмін зареєстрував законопроект №9585, в якому пропонується внести зміни до правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

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