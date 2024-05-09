Рада у першому читанні підтримала законопроект щодо громадянства для добровольців

Нагадаємо, у серпні 2023 року Кабмін зареєстрував законопроект №9585, в якому пропонується внести зміни до правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

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