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Рада в первом чтении поддержала законопроект по гражданству для добровольцев

Фото: парламент в первом чтении поддержал законопроект № 9585 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада в первом чтении приняла законопроект №9585. Он регулирует получение гражданство добровольцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Верховный совет принял в первом чтении законопроект №9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины", - рассказал он.

По словам Гончаренко, законопроект поддержали 263 нардепа.

О чем идет речь в документе?

Законопроектом №9585 предусмотрено:

  • возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также возможность получения вида на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, привлеченными к защите Украины в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества, урегулировать свой правовой статус пребывания территории Украины;
  • члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное проживание;
  • граждане Российской Федерации и граждане Республики Беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек;
  • лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

К тому же рассмотрение и принятие заявлений о приобретении гражданства Украины от граждан Российской Федерации приостановлено до истечения одного года со дня прекращения или отмены военного положения, кроме нескольких случаев.

Напомним, в августе 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект №9585, в котором предлагается внести изменения в правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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