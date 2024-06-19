Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроєкт про військову поліцію (№6569-д)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.
Документ підтримали 247 народних депутатів. Проєкт закону передбачає формування військової поліції з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони.
Мета військової поліції - забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Її діяльність координується Кабміном через міністра оборони. Під час дії воєнного стану координацію здійснює головнокомандувач ЗСУ.
Задачі військової поліції:
Додамо, що ідея створити військову поліцію виникла до початку повномасштабного вторгнення. Проте ініціативу відклали. Пізніше у Міноборони закликали парламент повернутися до розгляду цього питання.
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про військову поліцію наприкінці травня 2024 року. Детальніше про те, що таке військова поліція - у матеріалі РБК-Україна.
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