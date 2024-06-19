Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції

Додамо, що ідея створити військову поліцію виникла до початку повномасштабного вторгнення. Проте ініціативу відклали. Пізніше у Міноборони закликали парламент повернутися до розгляду цього питання.

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про військову поліцію наприкінці травня 2024 року. Детальніше про те, що таке військова поліція - у матеріалі РБК-Україна.

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