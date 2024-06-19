Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции

Добавим, что идея создания военной полиции появилась до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о военной полиции в конце мая 2024 года. Детальнее о том, что такое военная полиция - в материале РБК-Украина.

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