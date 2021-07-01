Рада пересмотрела ставки НДС на некоторые виды сельхозпродукции
Фото: Рада пересмотрела ставки НДС для аграриев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада пересмотрела ставки налога на добавленную стоимость на некоторые виды сельхозпродукции. Народные депутаты приняли в целом законопроект №5425-д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За документ проголосовали 309 нардепов.
Закон восстановил ставку НДС 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции:
- живой крупный рогатый скот,
- свиньи,
- овцы,
- молоко цельное,
- рожь,
- овес,
- семена льна, дробленые или недробленые,
- семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые,
- сахарная свекла.
Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке:
- пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин),
- ячменя,
- кукурузы,
- соевых бобов, дробленых или недробленых,
- семян рапса, измельченного или недробленого,
- семян подсолнечника, измельченного или недробленого.
Напомним, в Украине хотят перезапустить систему агрострахования. В конце апреля Рада приняла за основу соответствующий законопроект №5104.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.