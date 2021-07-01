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Рада пересмотрела ставки НДС на некоторые виды сельхозпродукции

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Украина, Четверг 01 июля 2021 11:23
Рада пересмотрела ставки НДС на некоторые виды сельхозпродукции Фото: Рада пересмотрела ставки НДС для аграриев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада пересмотрела ставки налога на добавленную стоимость на некоторые виды сельхозпродукции. Народные депутаты приняли в целом законопроект №5425-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 309 нардепов.

Закон восстановил ставку НДС 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции:

  • живой крупный рогатый скот,
  • свиньи,
  • овцы,
  • молоко цельное,
  • рожь,
  • овес,
  • семена льна, дробленые или недробленые,
  • семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые,
  • сахарная свекла.

Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке:

  • пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин),
  • ячменя,
  • кукурузы,
  • соевых бобов, дробленых или недробленых,
  • семян рапса, измельченного или недробленого,
  • семян подсолнечника, измельченного или недробленого.

Напомним, в Украине хотят перезапустить систему агрострахования. В конце апреля Рада приняла за основу соответствующий законопроект №5104.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.

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НДС сельхозпродукция Верховная рада
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