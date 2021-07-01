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Рада переглянула ставки ПДВ на деякі види сільгосппродукції

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Україна, Четвер 01 липня 2021 11:23
Рада переглянула ставки ПДВ на деякі види сільгосппродукції Фото: Рада переглянула ставки ПДВ для аграріїв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада переглянула ставки податку на додану вартість на деякі види сільгосппродукції. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект №5425-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 309 нардепів.

Закон відновив ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:

  • жива велика рогата худоба,
  • свині,
  • вівці,
  • молоко незбиране,
  • жито,
  • овес,
  • насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене,
  • насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi,
  • цукрові буряки.

Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з постачання:

  • пшениці і суміші пшениці та жита (меслин),
  • ячменя,
  • кукурудзи,
  • соєвих бобів, подрiбнених або неподрiбнених,
  • насіння свиріпи або ріпаку, подрiбненого або неподрiбненого,
  • насіння соняшнику, подрiбненого або неподрiбненого.

Нагадаємо, в Україні хочуть перезапустити систему агрострахування. У кінці квітня Рада прийняла за основу відповідний законопроект №5104.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар.

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