Рада переглянула ставки ПДВ на деякі види сільгосппродукції
Фото: Рада переглянула ставки ПДВ для аграріїв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада переглянула ставки податку на додану вартість на деякі види сільгосппродукції. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект №5425-д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували 309 нардепів.
Закон відновив ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:
- жива велика рогата худоба,
- свині,
- вівці,
- молоко незбиране,
- жито,
- овес,
- насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене,
- насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi,
- цукрові буряки.
Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з постачання:
- пшениці і суміші пшениці та жита (меслин),
- ячменя,
- кукурудзи,
- соєвих бобів, подрiбнених або неподрiбнених,
- насіння свиріпи або ріпаку, подрiбненого або неподрiбненого,
- насіння соняшнику, подрiбненого або неподрiбненого.
Нагадаємо, в Україні хочуть перезапустити систему агрострахування. У кінці квітня Рада прийняла за основу відповідний законопроект №5104.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар.