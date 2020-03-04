Рада перешла к отчету правоохранителей

Верховная рада на внеочередном заседании перешла к заслушиванию отчета правоохранителей. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Первым к отчету был приглашен министр внутренних дел Арсен Аваков

Напомним, ранее Рада одобрила назначение на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль пообещал презентовать программу деятельности обновленного правительства в ближайшее время. По словам Дениса Шмыгаля, в партии "Слуга народа" есть программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.

Также парламент проголосовал за назначение нового состав Кабинета министров. При этом пять министров из прошлого правительства - Аваков, Криклий, Малюська, Пристайко и Федоров сохранили свои должности, а четыре должности остаются вакантными.

Кроме этого Рада Верховная рада официально уволила Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента. За увольнение Кабмина Гончарука проголосовали 336 нардепов.