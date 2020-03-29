Рада может перенести принятие законов о банках и земле на следующую неделю

Законопроекты "об обращении земли" и закон о банках не могут рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник, а перенести голосование на следующую неделю. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам источника, Верховная рада может провести два внеочередных заседания.

"Мы договорились, что возможно мы проведем два внеочередных заседания. Рассматриваем коронавирус и кадровые вопросы, а остальные - на следующем заседании", - сообщил источник.

Так, сегодня в Парковом депутаты "Слуги народа" провели заседание фракции, на котором обсудили предложение разделить порядок дня на два заседания. На первом принять пакет "антикоронавирусных" законопроектов, внести изменения в бюджет, а также назначить трех министров. А через неделю принять законопроекты о рынке земли и закон о банках.

"Если закон о банках были внесены 25 марта и зарегистрировано, то согласно закону "О регламенте" должно пройти минимум 7 дней на внесение альтернативных законопроектов. Никто не хочет, чтобы были нарушения, чтобы эти законы потом оспаривались. Ведь закон о банках может быть потом обжаловано, а для чего это допускать", - сообщил источник.

Также отложить на следующее внеочередное заседание планируют закон "об обороте земли".

"Он имеет 720 поправок, которые мы еще не рассмотрели. А это технический момент, начнутся какие-то торги и выступления с трибуны", - добавил источник.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.