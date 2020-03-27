Законы о банках и рынке земли вынесут на внеочередное заседание в понедельник, - нардеп

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Ожидается, что законы будут приняты

Законы о банках и рынке земли вынесут на внеочередное заседание в понедельник, 30 марта. Об этом журналистам рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, будет проголосован антикризисный пакет правительства.

"Так, другие два главных вопроса, которые будут рассматриваться: закон о национализированных банках и закон о свободном обороте земли", - заявил Потураев.

Отвечая на уточняющий вопрос РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" также подтвердили, что закон "о банках" и закон "Об открытии рынка земли" планируется принять в понедельник, 30 марта.

РБК-Украина писало, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.