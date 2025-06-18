Рада перенесла обов'язок додавати 5% біоетанолу до бензину на наступний рік

Біоетанол в бензині

З 1 травня 2025 року на українських автозаправних станціях почали продавати бензин, у складі якого має бути 5% біоетанолу. Це передбачено змінами щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, прийнятими ще торік.

Біоетанол - це спирт, який виробляється з рослинної сировини, наприклад, кукурудзи, і додається до бензину як компонент, що знижує шкідливі викиди в атмосферу.

У Європі та США такі домішки давно є нормою. Наприклад, у ЄС активно використовують марки E5 та E10, а в Бразилії біоетанол може складати до 80% у паливі.

Подібне пальне в Україну вже давно завозиться з Європи.

У НБУ зазначили, що ціни можуть трохи підвищитися через вимогу обов'язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року, оскільки за додавання спирту виробники братимуть націнку.

Однак за травень бензин подешевшав на АЗС в Україні. Зараз ціни знову пішли вгору через подорожчання нафти на світових ринках.

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