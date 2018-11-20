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Рада переименовала один из районов Кировоградской области

Новости » Политика    20.11.2018 - 16:47
Рада переименовала один из районов Кировоградской области
Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Район будет переименован в Кропивницкий

Верховная рада поддержала за основу и в целом проект постановления №4906 о переименовании Кировоградского района Кировоградской области, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовал 231 нардеп.

Так, район будет переименован в Кропивницкий.

"Переименовать Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район. Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования", - говорится в тексте проекта.

Напомним, в июле 2016 года Рада поддержала проект постановления №4222 "О приведении названия города Кировоград Кировоградской области в соответствие с требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Кировоград был переименован в Кропивницкий.

Такое решение поддержали 230 парламентариев.

РБК-Украина также сообщало ранее, что в мае 2016 года под зданием Верховной Рады Украины до трех сотен активистов протестовали против переименования Кировограда.

Добавим также, что сегодня парламент рассмотрит вопрос переименования Кировоградской области в Кропивницкую. А именно направление соответствующего законопроекта на рассмотрение Конституционного суда Украины.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная РадапереименованиеКропивницкая область
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