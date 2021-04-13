Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год

"За" проголосовали 276 нардепов.

В прошлом году Рада приняла закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ в год.

В профильном комитете обращали внимание, что не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Закон предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.