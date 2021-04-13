Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
"За" проголосовали 276 нардепов.
В прошлом году Рада приняла закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ в год.
В профильном комитете обращали внимание, что не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.
Закон предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.
Напомним, ранее комитет по вопросам образования рекомендовал ВР принять соответствующий законопроект за основу и в целом.
Как писало РБК-Украина 31 июля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети, которым предусматривалась отсрочка закрытия школ-интернатов.
Так, в прошлом мае в Украине из-за карантина закрыли интернаты, а воспитанников в срочном порядке вернули в семьи, не проверив перед этим условия проживания, а в некоторых случаях - даже точный адрес.