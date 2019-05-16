Рада отсрочила введение штрафов для владельцев "евроблях"

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект № 8371 с поправками, внесенными с голоса, которыми предусматривается отсрочка введения в действие закона о штрафах для владельцев "евроблях" на три месяца. Документ после нескольких неудачных голосований поддержали 236 нардепов.

Так, правки к документу с голоса озвучила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", глава налогового комитета Нина Южанина.

"В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона №2612-VIII (о штрафах за нерастаможку евроблях, - ред.) еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положениях закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270", - прокомментировала нардеп.

Позже непосредственно перед голосованием за документ Южанина еще раз зачитала поправки к этому законопроекту.

"Отсрочка вступления в действие закона №2612. Не через 180 дней, а через 270. Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу штрафной законопроект, который будет налагать штраф за нарушение таможенного режима, в котором будут находиться автомобили на европейской регистрации", - заявила парламентарий.

Также глава комитета назвала еще несколько поправок к проекту.

"Этим техническим законопроектом мы исправляем три вещи. Во-первых, это действительно убираем предоставленную льготу для импортных трансформаторов, которые изготавливаются Запорожским трансформаторным заводом... Правительственным законопроектом мы действительно дали определение виски - до 45 градусов прочностью, а виски оказались все больше 50 градусов, и все обратились исключить это определение, потому что оно неправильное", - отметила депутат ВР.

Отметим, закон №2612-VIII предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Так, в документе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины - от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Напомним, ранее Южанина заявила, что льготы на растаможку авто на еврономерах - "евроблях" могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, глава налогового комитета анонсировала подготовку определенных льгот при растаможке авто на иностранной регистрации ("евроблях"). Она подчеркивала, что в комитете задумались, как помочь тем, кто не имеет реальной возможности растаможить автомобиль при том, что авто крайне необходимо.

Так, льготный период растаможки авто на иностранной регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.