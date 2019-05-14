В Раде готовят льготы при растаможке "евроблях"

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Южанина не исключает льготы для тех, кто не может растаможить авто

В комитете Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики могут подготовить определенные льготы при растаможке авто на иностранной регистрации ("евроблях"). Об этом заявила глава комитета Нина Южанина, передает "Эспрессо".

По ее словам, в комитете задумались, как помочь тем, кто не имеет реальной возможности растаможить автомобиль при том, что авто крайне необходимо. По данному вопросу начались консультации с экспертной средой и Министерством социальной политики.

"Это должен быть подзаконный акт, разработанный ГФС, согласованный Министерством финансов и Министерством социальной политики", - отметила Южанина.

В то же время она выразила сомнение в продлении льготного периода растаможки "евроблях".

Напомним, льготный период растаможки авто на иностранный регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля 2019. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Отметим, за время льготного периода таможни оформили 218 тыс. транспортных средств.