Рада відстрочила введення штрафів для власників "євроблях"

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект № 8371 з поправками, внесеними з голосу, якими передбачається відтермінування введення у дію закону про штрафи для власників "євроблях" на три місяці. Документ після кількох невдалих голосувань підтримали 236 нардепів.

Так, поправки до документу з голосу озвучила депутат від фракції "Блок Петра Порошенко", глава податкового комітету Ніна Южаніна.

"У зв'язку з тим, що сьогодні ми провели позачергове засідання комітету і врахували прохання про відстрочку застосування закону №2612-VIII (про штрафи за нерозмитнення євроблях, - ред.) ще на 90 днів, в пунктах 9.2 та 9.3 розділу 21 прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України і в пункті 1 розділу 2 прикінцевих положеннях закону України 2612 від 23.11.2018 року цифри 180 замінити цифрами 270", - прокоментувала нардеп.

Пізніше безпосередньо перед самим голосуванням за документ Южаніна ще один раз зачитала правки до цього законопроекту.

"Відтермінування вступу у дію закону №2612. Не через 180 днів, а через 270. Таким чином, 24 серпня 2019 року набуде чинності штрафний законопроект, який буде накладати штраф за порушення митного режиму, в якому будуть знаходитись автомобілі на європейській реєстрації",- заявила парламентар.

Також глава комітету назвала ще кілька правок до проекту.

"Цим технічним законопроектом ми виправляємо три речі. По-перше, це справді прибираємо надану пільгу для імпортних трансформаторів, які виготовляються Запорізьким трансформаторним заводом… Урядовим законопроектом ми справді дали визначення віскі - до 45 градусів міцністю, а віскі виявилися усі більше 50 градусів, і всі звернулись виключити це визначення, бо воно неправильне", - зазначила депутат ВР.

Відзначимо, закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Так, у документі прописані штрафи за порушення строку перебування нерозмитненого автомобіля на території України - від 170 гривень до 170 тисяч гривень або конфіскація авто.

Нагадаємо, раніше Южаніна заявила, що пільги на розмитнення авто на єврономерах - "євроблях" можуть бути застосовані тільки до соціально незахищених категорій громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, глава податкового комітету анонсувала підготовку певних пільг при розмитненні авто на іноземній реєстрації ("євроблях"). Вона підкреслювала, що в комітеті задумалися, як допомогти тим, хто не має реальної можливості розмитнити автомобіль при тому, що авто вкрай необхідне.

Так, пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав протягом трьох місяців до 22 лютого. Протягом цього часу власники "євроблях" могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору.