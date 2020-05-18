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Рада може відправити закон про подвійне громадянство на допрацювання

Новини » Політика     18.05.2020 - 12:56
Рада може відправити закон про подвійне громадянство на допрацювання
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи у ході засідання погоджувальної ради не підтримали виключення проекту з порядку денного

Парламент може відправити законопроект про подвійне громадянство на допрацювання. Народні депутати у ході засідання погоджувальної ради не підтримали виключення відповідного проекту з порядку денного.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Питання щодо законопроекту про громадянство. Мова завтра не йде про те, яке буде рішення Верховної ради. Яке буде саме рішення, ми побачимо завтра. Навіть якщо відправляти на допрацювання цей законопроект, відповідно, за це рішення повинні будуть проголосувати народні депутати України", - сказав Разумков.

Так, під час погоджувальної ради голови фракцій не підтримали рішення про виключення законопроекту №2590 з порядку денного.

"Я пропоную його залишити в порядку денному. Якщо він потребуватиме доопрацювання - таке рішення прийме Верховна рада. Тим більше, це перше читання", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський просить Верховну раду розглянути законопроект про подвійне громадянство. Йдеться про проект закону №2590.

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України гражданствоВерховна РадаДмитро Разумков
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