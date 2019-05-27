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Рада рассмотрит отставку Кабмина на этой неделе

Новости » Выборы 2019    27.05.2019 - 11:20
Рада рассмотрит отставку Кабмина на этой неделе
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение отставки правительства может состояться в четверг

Верховная рада Украины рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров Украины в виду роспуска ВР и последущих внеочередных выборов. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рассмотрение отставки может состояться в четверг, 30 мая.

"Согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины. Согласно закону, Верховной раде предоставляется 10 дней, и мы входим в те десять дней на этой пленарной неделе. Поэтому даю поручение комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете, чтобы мы в четверг могли рассмотреть этот вопрос об отставке Кабинета министров и премьер-министра Украины", - отметил Парубий.

Напомним, в Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке. Отметим, сразу после инаугурации Владимира Зеленского, во время которой новый президент попросил Кабмин уйти в отставку, Гройсман заявил, что будет уходить с поста премьера.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Отставка должна быть одобрена ВР. Так, отставка главы правительства влечет отставку всего состава Кабинета министров.

Добавим также, партия "Народный фронт" и премьер-министр Владимир Гройсман ведут консультации об объединении. По словам одного из собеседников РБК-Украина, в "Народном фронте" должны остаться Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков и Александр Турчинов.

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