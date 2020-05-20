Рада отправила на доработку закон Зеленского о реформе СБУ

Законопроект авторства президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" по поводу усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (новая редакция)". Данный закон глава государства внес в начале марта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 287 нардепов.

Напомним, в конце марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства президента Владимира Зеленского об изменении закона "О Службе безопасности Украины".

Как писало РБК-Украина, Зеленский 10 марта внес в Верховную раду данный законопроект, однако изначально его текст отсутствовал.

Позже на сайте Рады также были опубликованы сам текст документа и финансово-экономическое обоснование к законопроекту. В нем отмечалось, что потребность Службы безопасности Украины на 2021-2027 годы включает в себя изменение штатной численности СБУ и осуществление всех соцвыплат, дальнейшее обновление специальной техники, осуществление оперативно-служебной деятельности.

В частности, в 2027 году на СБУ предлагалось дополнительно предусмотреть почти 23 млрд гривен помимо запланированных почти 12 млрд.