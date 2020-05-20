Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про реформу СБУ

Законопроект авторства президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (нова редакція)". Даний закон глава держави вніс на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 287 нардепів.

Нагадаємо, в кінці березня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства президента Володимира Зеленського про зміну закону "Про Службу безпеки України".

Як писало РБК-Україна, Зеленський 10 березня вніс до Верховної ради цей законопроект, проте спочатку його текст був відсутній.

Пізніше на сайті Ради також були опубліковані сам текст документа і фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту. У ньому зазначалося, що потреба Служби безпеки України на 2021-2027 роки включає у себе зміну штатної чисельності СБУ і здійснення всіх соцвиплат, подальше оновлення спеціальної техніки, здійснення оперативно-службової діяльності.

Зокрема, в 2027 році на СБУ пропонувалося додатково передбачити майже 23 млрд гривень крім запланованих майже 12 млрд.