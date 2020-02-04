Рада отправила на доработку закон Зеленского о "ворах в законе"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект главы государства Рада ранее приняла за основу

Народные депутаты отправили на повторное второе чтение законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513 о "ворах в законе". За такое предложение проголосовали 268 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в профильном комитете отметили, что рекомендовали парламенту принять закон во втором чтении, однако фракции единогласно решили направить его на повторное второе чтение.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что на текущей пленарной неделе Верховная рада может принять законопроект о "ворах в законе".

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский требовал от парламента принять во втором чтении законопроект "О ворах в законе".

Так, народные депутаты в декабре поддержали за основу в первом чтении законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513 о "ворах в законе". За него проголосовали 264 нардепа.

В частности, Зеленский в начале декабря внес в ВР законопроект, которым предлагалось определить понятие "вор в законе".