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Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про "злодіїв у законі"

Новини » Політика     04.02.2020 - 16:21
Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про "злодіїв у законі"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект глави держави Рада раніше прийняла за основу

Народні депутати відправили на повторне друге читання законопроект глави держави Володимира Зеленського №2513 про "злодіїв у законі". За таку пропозицію проголосували 268 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в профільному комітеті відзначили, що рекомендували парламенту прийняти закон у другому читанні, проте фракції одноголосно вирішили направити його на повторне друге читання.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що на поточному пленарному тижні Верховна рада може прийняти законопроект про "злодіїв у законі".

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський вимагав від парламенту прийняти у другому читанні законопроект "Про злодіїв у законі".

Так, народні депутати в грудні підтримали за основу в першому читанні законопроект глави держави Володимира Зеленського №2513 про "злодіїв у законі". За нього проголосували 264 нардепа.

Зокрема, Зеленський на початку грудня вніс у ВР законопроект, яким пропонувалося визначити поняття "злодій в законі".

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