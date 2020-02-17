В Раде призывают создать рабочую группу для доработки закона о медиа

Фото: Елена Кондратюк (rada.gov.ua)

Замглавы ВР отмечает, что проект нуждается в доработке совместно с профсообществом

Заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк выступает за продолжение обсуждения и создание рабочей группы для доработки законопроекта №2693 "О медиа". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Она подчеркнула, что необходимо выработать взвешенный вариант законопроекта совместно с профессиональным сообществом, прежде чем выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

"Я бы хотела подчеркнуть неоднозначность медийного законопроекта, который вызывает также некоторое возмущение и не нашел единодушной поддержки всех стейкхолдеров и медийщиков. Я бы просила сделать шаг назад, возможно, даже два шага назад - все же создать рабочую группу, спокойно дальше обсудить, снять это напряжение и вынести взвешенный, нормальный законопроект в зал", - сказала вице-спикер.

Напомним, комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики заявляет о необходимости доработки закона "О СМИ".

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа".

Так, в конце декабря прошлого года в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе планируется ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.