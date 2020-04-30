Раде рекомендуют направить закон "О медиа" на повторное первое чтение

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение комитет по вопросам информационной политики принял в ходе своего заседания

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в ходе заседания принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа". Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

В частности, комитет в ходе сегодняшнего заседания пересмотрел свое заключение по законопроекту.

"Мы получили значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа. На 70-80% имеющийся проект находит одобрение у экспертов, остальное - пространство для доработки... Комитет решил утвердить новое заключение по законопроекту и направить его на повторное первое чтение. Работа продолжается", - написала парламентарий.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №2693 "О медиа" таким, что не содержит коррупционных рисков.

Так, замглавы Верховной рады Елена Кондратюк выступает за продолжение обсуждения и создание рабочей группы для доработки законопроекта №2693 "О медиа". По ее мнению, необходимо выработать взвешенный вариант законопроекта совместно с профессиональным сообществом, прежде чем выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики отмечал необходимость доработки закона "О медиа".

При этом комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа".