Рада відправила на доопрацювання закон "Про медіа"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення прийняли парламентарії за рекомендацією комітетів

Верховна рада відправила на повторне перше читання в комітет проект закону №2693 "Про медіа". Таке рішення прийняли парламентарії за рекомендацією комітетів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За це проголосували 278 парламентаріїв.

Нагадаємо, в кінці квітня комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в ході засідання прийняв рішення відправити на повторне перше читання законопроект №2693 "Про медіа". У комітеті підкреслювали, що отримали значну кількість слушних пропозицій, особливо з регулювання онлайн-медіа та платформ загального доступу.

Так, комітет з питань антикорупційної політики визнав законопроект №2693 "Про медіа" таким, що не містить корупційних ризиків.

Як писало РБК-Україна, заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк виступила за продовження обговорення і створення робочої групи для доопрацювання законопроекту №2693 "Про медіа". На її думку, необхідно виробити зважений варіант законопроекту спільно з професійним співтовариством, перш ніж виносити це питання на розгляд парламенту.

Автор: Юлия Струк