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Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"

Новости » Политика    04.09.2019 - 13:17
Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий направил документ на подпись Зеленскому еще в конце июня

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал 4 сентября законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Зеленский ветировал закон о господдержке &quot;Пласта&quot;

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

"04.09.2019 возвращено с предложениями президента", - указано на странице закона на сайте Рады.

На данный момент текст предложений главы государства к закону на сайте ВР отсутствует.

Целью закона о господдержке "Пласта" является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организацией, усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Напомним, глава ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал в конце июня принятый депутатами закон №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Проектом закона о "Пласте" планировалось внести ряд изменений в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Добавим, Зеленский в среду также ветировал законопроект, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции, и законопроект о принудительной химической кастрации педофилов.

Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов Зеленский ветировал закон об ответственности при закупке оборонной продукции
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