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Рада відправила на доопрацювання ветований Зеленським закон про "Пласт"

Новини » Політика    03.10.2019 - 17:15
Рада відправила на доопрацювання ветований Зеленським закон про "Пласт"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет доопрацює законопроект про "Пласт" з урахуванням пропозицій Зеленського

Верховна рада відправила на доопрацювання ветований президентом України Володимиром Зеленським законопроект №0976 "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" у профільний комітет. За це проголосували 313 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Зеленський запропонував Раді доопрацювати зазначений закон із метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського) руху.

Глава держави у своїх пропозиціях підкреслював, що аналіз змісту наведених положень закону свідчить про визначення Пласту як єдиної в Україні скаутської громадської організації. При цьому, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на даний час в Україні зареєстровано низку скаутських організацій.

"Визначення ж законом однієї скаутської громадської організації як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування і отримання їй держпідтримки, а також призводить до ризику неможливості створення і подальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а потім і до обмеження права громадян на свободу об'єднання у такі громадські організації", - пояснив Зеленський.

Крім того, він наполягав, що механізми держпідтримки "Пласту" не узгоджуються з частиною другою статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань молоді та спорту рекомендує Раді розглянути пропозиції президента до закону "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" і направити його на доопрацювання у комітет.

Нагадаємо, Зеленський ветував 4 вересня законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Так, Рада 8 скликання 30 травня ухвалила за основу та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект про держпідтримку "Пласту".

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