Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовали 350 народных депутатов.

На данный момент лица, которые движутся в инвалидных креслах с двигателем, не отнесены к участникам дорожного движения, поэтому они фактически лишены права на безопасное движение.

Так, законом определены основные права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах. Такие лица имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Лица, которые двигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей пешеходов.

Указано, что такие лица должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять ПДД об обязанностях велосипедистов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Напомним, ранее парламент поддержал досрочное прекращение полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера.

Также РБК-Украина писало, что Рада одобрила перевод в Госбюро расследований прокуроров по делам Майдана.