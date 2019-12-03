Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №7486 "Про внесення змін у закон "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних", передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 350 народних депутатів.

На даний момент особи, які рухаються в інвалідних кріслах з двигуном, не віднесені до учасників дорожнього руху, тому вони фактично позбавлені права на безпечний рух.

Так, законом визначено основні права та обов'язки осіб, які рухаються в колісних кріслах. Такі особи мають право:

рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;

рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи на узбіччі.

Особи, які рухаються в кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати Правила дорожнього руху щодо обов'язків пішоходів.

Зазначено, що такі особи повинні пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати ПДР про обов'язки велосипедистів.

Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;

не перевозити вантажів, що заважають керуванню;

не буксирувати причепи;

не перевозити пасажирів.

Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи на узбіччі - зовнішніми світловими приладами.

Нагадаємо, раніше парламент підтримав дострокове припинення повноважень народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Кубракова та Олексія Фурмана.

Також РБК-Україна писало, що Рада схвалила переведення в Держбюро розслідувань прокурорів у справах Майдану.