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Рада скасувала закон про стройовий статут ЗСУ

Новини » Політика     05.02.2020 - 11:44
Рада скасувала закон про стройовий статут ЗСУ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За прийняття в цілому проголосували 278 нардепів

Верховна рада прийняла за основу та в цілому законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про стройовий статут Збройних сил України", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, 300 нардепів підтримали його прийняття за основу, після чого глава парламенту Дмитро Разумков запропонував схвалити документ в цілому. За прийняття в цілому проголосували 278 нардепів.

"Законопроект спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягненню критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору", - сказано у пояснювальній записці.

Завданнями цього законопроекту є:

  • приведення нормативно-правових акті України у відповідність до євроатлантичних норм та критеріїв членства в НАТО шляхом внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, що регулюються стройовим статутом ЗСУ;
  • законодавчого визначення повноважень Міністерства оборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю;
  • строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
  • порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
  • місце бойового прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
  • обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, було опубліковано закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

Документ був схвалений Верховною радою у другому читанні ще 17 жовтня 2019 року. Тоді за законопроект проголосували 278 народних депутатів.

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