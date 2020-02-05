Рада скасувала закон про стройовий статут ЗСУ

За прийняття в цілому проголосували 278 нардепів
Верховна рада прийняла за основу та в цілому законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про стройовий статут Збройних сил України", передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, 300 нардепів підтримали його прийняття за основу, після чого глава парламенту Дмитро Разумков запропонував схвалити документ в цілому. За прийняття в цілому проголосували 278 нардепів.
"Законопроект спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягненню критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору", - сказано у пояснювальній записці.
Завданнями цього законопроекту є:
Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, було опубліковано закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".
Документ був схвалений Верховною радою у другому читанні ще 17 жовтня 2019 року. Тоді за законопроект проголосували 278 народних депутатів.