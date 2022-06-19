Рада скасувала військовий збір для українських захисників
Парламент звільнив українських захисників від сплати податку "на війну". Також для військових спростили процедуру отримання пенсій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Відповідне рішення народні депутати прийняли на засіданні 19 червня.
Так, ухвалений законопроект №7432 передбачає звільнення від військового збору українських захисників та захисниць та інших військовослужбовців. Відміна оподаткування буде діяти під час воєнного стану.
Зокрема ці зміни стосуються:
- Збройних Сил України;
- Національної гвардії;
- правоохоронних органів;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Держприкордонслужби;
- Управління державної охорони;
- Міністерства внутрішніх справ;
- Держспецзв'язку.
Також Верховна рада підтримала законопроєкт, який спрощує отримання пенсій для військових. Тепер вони можуть самостійно обирати зручний для них банк. Раніше військові отримали пенсію лише через державний "Ощадбанк".
Нагадаємо, що у Мінфіні заговорили про повернення податків для бізнесу, оскільки видатки бюджету наразі значно перевищують доходи.
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