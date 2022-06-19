ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада скасувала військовий збір для українських захисників

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 червня 2022 16:05
Рада скасувала військовий збір для українських захисників Фото: військових звільнили від сплати податку на "війну" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент звільнив українських захисників від сплати податку "на війну". Також для військових спростили процедуру отримання пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Відповідне рішення народні депутати прийняли на засіданні 19 червня.

Так, ухвалений законопроект №7432 передбачає звільнення від військового збору українських захисників та захисниць та інших військовослужбовців. Відміна оподаткування буде діяти під час воєнного стану.

Зокрема ці зміни стосуються:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії;
  • правоохоронних органів;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Держприкордонслужби;
  • Управління державної охорони;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Держспецзв'язку.

Також Верховна рада підтримала законопроєкт, який спрощує отримання пенсій для військових. Тепер вони можуть самостійно обирати зручний для них банк. Раніше військові отримали пенсію лише через державний "Ощадбанк".

Нагадаємо, що у Мінфіні заговорили про повернення податків для бізнесу, оскільки видатки бюджету наразі значно перевищують доходи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Збройні сили України Верховна рада
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону